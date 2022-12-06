Как сообщает портал «Военное обозрение», российские подразделения противовоздушной обороны смогли отразить попытку атаки украинских военных на аэродром «Бельбек», который расположен в Крыму в окрестностях Севастополя.

Сообщается, что ВСУ предприняли попытку атаковать крымский военный аэродром своими беспилотными летательными аппаратами. Однако российские военнослужащие смогли сбить все воздушные цели противника еще на подлете к аэродрому.

Тем не менее, очевидным становится тот факт, что ВСУ решили проводить массированные атаки на российские военные аэродромы, которые расположены, как в глубоком тылу, так и в непосредственной близости от места проведения специальной военной операции.

При этом в Крыму все БПЛА противника были сбиты еще на подлете, в отличие от тех БПЛА ВСУ, которые атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Поэтому очевидным становится тот факт, что необходимо улучшать работу подразделений ПВО по всей стране, а также улучшать работу российской разведки, которая должна заранее предупреждать о готовящейся провокации.