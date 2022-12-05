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Как сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины, в результате артиллерийского обстрела города Донецк со стороны ВСУ были повреждены здания РОВД, технического университета, продуктового магазина, торговых павильонов, многоквартирных и частных домовладений.

Местные власти заявили, что повреждения зафиксированы в корпусе №3, который принадлежит Донецкому национальному техническому университету и находится в Ворошиловском районе города. В Киевском районе было повреждено здание РОВД и несколько автомобилей.

Также под огонь украинской артиллерии попали городские объекты, расположенные в центральной части города. Среди них частные и многоквартирные дома, торговые павильоны, а также здание супермаркета.

Напомним, что ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин уже сообщал об обстрелах городской администрации из реактивных систем залпового огня «Град».

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