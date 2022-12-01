Как сообщает портал «Военное обозрение», генштаб ВСУ решил перебросить часть подразделений с Запорожского направления на участок фронта под Артемовск (украинское название Бахмут).

Разведка сообщает, что несколько подразделений, которые входят в состав 58-й мотопехотной бригады ВСУ, перебрасываются в Артемовск из под населенного пункта Орехов. Бойцы 16-го батальона этой бригады через Покровск и Константиновку уже выдвинулись к Соледарско-Артемовской агломерации.

Их место на Запорожском направлении должны занять несколько батальонных групп, которые принимали участие в боях на Херсонском направлении.

Напомним, что в район Артемовска уже были переброшены дополнительные подразделения из состава новых мобилизованных групп вооруженных сил Украины, которые находились на второй линии обороны. Постоянная переброска новых подразделений ВСУ под Артемовск говорит о значительных потерях, которые несут украинские военные на этом участке фронта.