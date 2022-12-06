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Официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил во время своего брифинга, что 5 декабря в результате точного ракетного удара российскими вооруженными силами по заводу оборонно-промышленного комплекса ВСУ была ликвидирована возможность украинской армии выпускать новую и ремонтировать подбитую военную технику.

Также Конашенков добавил, что 5 декабря российские вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам военного управления ВСУ, предприятиям, которые входят в состав украинского оборонного комплекса, а также по объектам энергетической инфраструктуры. Представитель Минобороны доложил, что все поставленные цели ударов были выполнены.

Он также добавил, что ракетные удары также нарушили возможность ВСУ перевозить свою военную технику по железным дорогам Украины, что в значительной степени затруднит переброску свежих резервов по всей линии фронта.

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