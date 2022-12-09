ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По сообщению издания Бел.ру, фельдшер Екатерина Иванова получила ранение во время исполнения своих обязанностей. В автомобиль, в котором находилась медик, попал снаряд. Екатерине чудом удалось спастись. Но при этом она получила ранения.

По словам фельдшера, она эвакуировала раненых с линии фронта. Когда начался минометный обстрел, снаряд попал в ее автомобиль, и он загорелся. Екатерина смогла выбраться из горящей машины, однако как она это сделала – не помнит. Девушка получила ранения осколками снарядов в область головы, рук, плеча и поясницы.

Несмотря на свою травму, она выбралась из машины и продолжила оказывать медицинскую помощь военнослужащим, спасая их жизни. По словам девушки, она думала только о том, как вернуться домой. С осколочными ранениями она была госпитализирована в больницу. За свой героический поступок, Екатерина Иванова получила медаль за отвагу. Медаль ей вручил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Вам может понравиться

Супруга освобожденного в США Виктора Бута рассказала о его состоянии

Жена освобожденного в Соединенных Штатах Америки гражданина РФ Виктора Бута рассказала, что ее муж очень истощен. Она заявила, что самочувствие Виктора ужасное. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Алла (жена

Матвийчук рассказал, почему украинская армия не сможет атаковать Сибирь

Как сообщает «Московский Комсомолец», международная деловая газета Financial Times со ссылкой на одного из советников украинской власти по вопросам обороны, который попросил не называть его имени, написала, что в распоряжении

Бизнесмен Пригожин пояснил, почему не появился на торжестве в Кремле

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что отсутствовал на мероприятии в Кремле, приуроченном Дню Героев Отечества. По словам бизнесмена, «он и его парни» работали. По информации СМИ, у Пригожина есть три звезды