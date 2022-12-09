По сообщению издания Бел.ру, фельдшер Екатерина Иванова получила ранение во время исполнения своих обязанностей. В автомобиль, в котором находилась медик, попал снаряд. Екатерине чудом удалось спастись. Но при этом она получила ранения.

По словам фельдшера, она эвакуировала раненых с линии фронта. Когда начался минометный обстрел, снаряд попал в ее автомобиль, и он загорелся. Екатерина смогла выбраться из горящей машины, однако как она это сделала – не помнит. Девушка получила ранения осколками снарядов в область головы, рук, плеча и поясницы.

Несмотря на свою травму, она выбралась из машины и продолжила оказывать медицинскую помощь военнослужащим, спасая их жизни. По словам девушки, она думала только о том, как вернуться домой. С осколочными ранениями она была госпитализирована в больницу. За свой героический поступок, Екатерина Иванова получила медаль за отвагу. Медаль ей вручил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.