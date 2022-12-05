Самой горячей точкой Донбасса сейчас является Артемовск, где кипят ожесточенные бои. ВСУ отчаянно сопротивляются, так как понимают, что освобождение этого города российскими войсками позволит разрезать украинскую оборону пополам. Кроме того, существенно расширится зона безопасности на территории Донецкой Народной Республики, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он рассказал изданию “Известия”, что после установления контроля над Артемовском российские ВС смогут уверенно продвигаться к Авдеевке, являющейся одной из самых неприступных крепостей Киева на Донбассе. Союзные силы получат возможность вплотную подойти к артиллеристам ВСУ и вынудить их отступать. Благодаря этому обстрелы Донецка, которые продолжались на протяжении почти 9 лет, практически полностью прекратятся.

Кроме того, ВС РФ смогут начать наступление на Краматорск и Славянск, где сейчас украинские ВС чувствуют себя относительно безопасно. Освобождение Артемовска позволит перекрыть противнику снабжение, что осложнит оборонительные действия.