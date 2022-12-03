Как сообщают военкоры портала «Русская весна», военные врачи, входящие в состав группировки «Отважных», оказывают неотложную помощь в зоне проведения специальной военной операции не только военнослужащим России, но также и многим местным жителям. Причем график работы полевых врачей не подразумевает наличие выходных.

С военкорами пообщался хирург, входящий в состав медицинского отряда «Отважные» по имени Алексей. Он рассказал, что наиболее часто приходится работать с раненными, которые получили осколочные ранения маленькими шариками или же стреловидными элементами. По словам Алексея, такие маленькие объекты наносят серьезные повреждения внутри брюшной полости или грудной клетки.

Военкоры сообщают со ссылкой на информацию от Минобороны, что в распоряжении военных врачей группировки «Отважные» имеются даже мобильные рентгеновские аппараты, которые позволяют оперативно делать обследования перед оперативным вмешательством.