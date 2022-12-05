Во время радиоэфира «Комсомольская правда» военкор Александр Коц рассказал, что российские военнослужащие смогли улучшить многие свои навыки с начала проведения СВО на Украине. Он уточнил, что самым главным является налаживание связи между подразделениями.

Коц отметил, что раньше для осуществления выстрела из орудия необходимо было прождать достаточно много времени. И связано это было с «многоступенчатой военной иерархией». Военкор добавил, что в связи с прохождением многоступенчатых этапов согласования, цель могла быть упущена стрелком. И все потому, что на многочисленные формальности уходило очень много времени. Сейчас дела обстоят иначе: оператор беспилотного летательного аппарата, засекая цель, передает ее координаты артиллерии. И в течение двух минут уже производится выстрел.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала проведение специальной военной операции на Украине. Главными целями СВО является защита населения ЛДНР а также денацификация и демилитаризация Украины.