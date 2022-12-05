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Депутат ГД РФ Анатолий Вассерман сделал заявление, что Киеву выгодно затянуть украинский конфликт. Политический деятель дал свой комментарий в ответ на материал, опубликованный в немецком издании JungeWelt. Авторы статьи в немецком издании написали, что Зеленскому не выгодно прекращать конфликт на территории его страны. Они уточнили, что военные действия на Украине корыстны для всего действующего украинского правительства.

По словам Вассермана, в словах немецких журналистов есть смысл, так как украинское правительство во время военного положения может осуществлять те действия, которые были бы недопустимы в мирное время. Политик уверен, что Украину создавали путем противопоставления всему русскому, но ведь русского населения в стране преобладающее количество.

И сегодня киевский режим внушил своим гражданам, что «Украина – это не Россия». Он отправляет украинских военных под огонь к россиянам. И это будет продолжаться до тех пор, пока на Украине существует действующий политический режим.

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