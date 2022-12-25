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На пути к деревне Ангаррак, которая хорошо известна в Великобритании образовалась огромная пробка. Спровоцировали ее военнослужащие на бронетранспортере, переодетые в костюмы Санта-Клаусов.

Бойцы хотели отдать дань традиции и в канун Рождества побывать в деревне, которую посещает огромное количество туристов. Однако они и сами туда не попали, и многочисленным путешественникам настроение подпортили, заблокировав дорогу своей боевой машиной.

Пробка растянулась на несколько километров, поэтому потребовалось вмешательство полиции. Она перекрыла дорогу, вызвала технику, чтобы вытянуть застрявший в грязи БТР и лишь потом разрешила проезд. Импровизированные Санта-Клаусы все это время сидели внутри бронетранспортера и посмеивались с попыток туристов вытолкать многотонную машину.

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