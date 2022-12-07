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Издание Financial Times сообщает, что в распоряжении Киева появилось дальнобойное оружие, которое может наносить удары по всей территории России, включая Сибирь.

Авторы публикации напомнили о недавних ударах ВСУ по аэродромам стратегической авиации в Дягилево и Энгельсе, а также отметили, что украинские войска вряд ли на этом остановятся. У них появились беспилотники, способные преодолевать расстояния в 1000 и более километров, которые создадут РФ серьезные проблемы.

Об украинских дронах, которые угрожают всей европейской части России, ранее сообщил и летчик Владимир Попов. Он пояснил, что дальность поражения целей этими БПЛА составляет около 2 тысяч километров.

Напомним, что ранее сообщалось о модернизации натовскими и украинскими специалистами советских беспилотников “Стриж”, которые применялись для ударов по аэродромам России.

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