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Киев модернизировал раритетные советские беспилотники Ту-141 “Стриж”, что превратило их в дальнобойное оружие, считает военный аналитик Антон Лавров.

Он высказал мнение, что украинские инженеры вместе со специалистами Североатлантического альянса привели дроны в соответствие с современными требованиями. Скорее всего, на них установлена система корректировки полета по спутниковым координатам, а также навигационное оборудование.

Кроме того, специалисты могли снабдить древние беспилотники новейшим полетным контроллером и высотомером. Все это позволило улучшить и без того неплохие характеристики – “Стрижи” изначально могли преодолеть 1000 км, развивая скорость в тысячу километров в час.

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