Разработчики центра робототехники ДГТ начали работу над созданием российского беспилотного автомобиля, который будет основан на модели LADA Granta.

Созданный беспилотный автомобиль станет полезным в разработках транспорта для водителей-инвалидов, а также при обучении вождению. В скором времени компания подпишет контракт о сотрудничестве с АВТОВАЗом.

Также в интернете появились кадры беспилотной машины, созданной на основе LADA Vesta. Этот автомобиль находится в Институте НАМИ. Его специалисты отрабатывают на беспилотнике технологии автономного вождения.

Беспилотник на базе Весты проходит тестирование. Ее проверяют не только на полигоне, но и в условиях города. Тестирование в городских условиях является самым важным этапом в развитии технологии беспилотных автомобилей.