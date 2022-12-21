Кандидат биологических наук Павел Глазков поделился кадрами милого взаимодействия матери лосихи со своим сыном лосенком, которые были сняты установленной видеоловушкой в лесу под Петербургом, на своем канале «Каждой твари по паре» в социальной сети ВКонтакте. Глазков сообщает, что возраст лосенка можно сравнить с подростковым периодом человека.

На опубликованных кадрах видно, что рост лосенка уже почти сравнялся с ростом матери, однако он не отходит от нее ни на минуту. Главная задача матери состоит в обучении своего сына основным навыкам, которые помогут лосенку вести самостоятельную жизнь. Всю зиму лосенок будет находиться рядом со своей матерью, а весной ему придется начать самостоятельную жизнь, когда у нее появится новое потомство.

Сообщается, что во всей Ленинградской области насчитывается примерно 24 тысячи поголовья лосей. Встречаются лоси и в окрестностях Петербурга. В 2022 году было зафиксировано примерно 30 особей в окрестностях города.