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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны над городом. Он рассказал, что около 7 часов утра зенитно-ракетный комплекс одного из дежурных кораблей Черноморского флота сбил неизвестную воздушную цель.

Жители Севастополя в социальных сетях поделились впечатлениями о работе ПВО. Они сообщили, что утром над морем летел какой-то светящийся объект. Затем вслед за ним устремилась ракета перехватчик, которая быстро настигла и уничтожила цель.

Звук, по мнению жителей, указывал на то, что ПВО действительно что-то сбила. Кроме того, после столкновения ракеты с целью посыпались искры.

Можно предположить, что над морем вновь появлялся украинский беспилотник, но есть смысл дождаться официальной информации. В любом случае российская ПВО сработала четко и отвела возможную угрозу.

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