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Китай активно строит современные надводные боевые корабли, включая авианосцы, и расширяет силы тылового обеспечения, чтобы усилить военно-морское влияние вдали от своих берегов, говорится в ежегодном отчете Пентагона о военной мощи КНР. Об этом сообщает сайт Института ВМС США USNI News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Ожидается, что уже к 2025 году военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вырастет до 400 единиц по сравнению с имеющимися, согласно оценкам Пентагона, 340 кораблями. «ВМС НОАК становятся все более современной и гибкой силой, которая сосредоточилась на замене платформ предыдущих поколений с ограниченными возможностями в пользу более крупных и современных многоцелевых боевых единиц, с передовым противокорабельным, противовоздушным и противолодочным вооружением и датчиками», – говорится в отчете Пентагона.

Впрочем, по итогам 2021 года, общее количество кораблей в составе ВМС НОАК даже чуть сократилось: из прежних 355 более 20 старых корветов было передано Береговой охране Китая. Зато процесс ввода в строй новых и намного более мощных кораблей идет полным ходом.

«НОАК строит авианосец, новую партию ракетных эсминцев (DDG) и новую партию фрегатов с управляемыми ракетами (FFG)», – указано в отчете военных США. Согласно этому документу, основная часть расширения надводного флота КНР содержится в двух программах: 7500-тонных эсминцах с управляемыми ракетами Luyang III Type-52D и более крупных 13000-тонных ракетных крейсерах с управляемыми ракетами Type-55 Renhai.

Эсминцы Luyang III имеют в оснащении двухдиапазонную РЛС воздушного поиска с активной фазированной антенной решеткой (AESA) и системы вертикального пуска с 64 ячейками для нескольких комбинаций ракет (VLS).

Renhais намного крупнее, с аналогичным радаром и 112 ячейками VLS и способны нести больше вооружений, включая противокорабельные крылатые ракеты, ракеты класса «земля-воздух», торпеды и противолодочное оружие, наряду с крылатыми ракетами для атак по наземным целям и, вероятно, противокорабельными баллистическими ракетами, когда те будут введены в строй. По состоянию на май текущего года китайцы имеют в строю пять крейсеров класса Renhai.

Новые подводные лодки Китай разрабатывает медленнее, чем надводные корабли, «поскольку он работает над совершенствованием своих сил, внедрением новых технологий и расширением своих верфей», – говорится в отчете. По оценкам Пентагона, в настоящее время в составе ВМС НОАК находятся шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), шесть атомных ударных подводных лодок (АПЛ) и 44 ударных подводных лодки с дизель-электрической силовой установкой.

КНР, вероятно, будет сохранять уровень в 65-70 подводных лодок в течение 2020-х годов, заменяя старые единицы более боеспособными. Пентагон предположил в отчете, что Китай также разрабатывает новый тип атомных подводных лодок с управляемыми ракетами (ПЛАРК) – модификацию класса SHANG (Type 093B), которая будет нести крылатые ракеты, способные атаковать как надводные, так и наземные цели.

Что касается десантных кораблей, в отчете подчеркивается не только быстрое развитие крупнопалубных десантных кораблей класса Yushen, но и более широкое использование гражданских ролкеров (перевозчиков транспортных средств), которые могут использоваться для военных операций. «Эта гибкость снижает потребность в строительстве дополнительных десантных кораблей для успешного штурма Тайваня», – отмечают военные США.

В ВМС НОАК есть два действующих авианосца – «Ляонин» и «Шаньдун», базирующиеся на типе советского тяжелого авианесущего крейсера («Адмирал Кузенецов»), с коротким трамплинным взлетом. Третий авианосец – «Фуцзянь» – будет оснащен уже катапультным запуском, и ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к 2024 году. Его конструкция позволит поддерживать более тяжелые самолеты.

Одновременно НОАК продолжает совершенствовать свою палубную авиацию – в первую очередь Shenyang J-15 Flying Shark, который фактически является нелицензионной копией российского истребителя Су-33. В дополнение к нему версия, приспособленная для запуска с катапульты, в настоящее время проходит испытания.  с наземных паровых и электромагнитных катапульт. Третий вариант (J-15D) представляет собой двухместный самолет, оснащенный средствами РЭБ и электронной разведки. Китай также разрабатывает авианосный вариант истребителя пятого поколения J-31.

В отчете Пентагона также делается вывод, что ВМС НОАК работает над развертыванием в ближайшие несколько лет полноценной авианосной ударной группы для действий далеко за пределами своих территориальных вод, которая не будет нуждаться в поддержке сил береговой обороны.

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