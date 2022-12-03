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Как сообщает РИА Новости, в британском издании Daily Mail написали, что своим заявлением о схожести ситуации в Украине с Ирландией глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рискует напрочь испортить отношения Европы и Великобритании.

Недавно в ирландском парламенте состоялось совместное заседание, которое было посвящено пятидесятилетию членства Ирландии в Евросоюзе. Урсула фон дер Ляйен выступила на этом заседании с речью, в которой сравнила текущий кризис в Украине с борьбой Ирландии за независимость от Великобритании.

Глава Еврокомиссии заявила, что ситуация в Ирландии очень далека от событий, которые сейчас происходят на территории Украины. Однако всем стоит понимать, что в Ирландии, точно так же как и на территории Украины на карту поставлено намного больше, чем просто будущее одной страны.

Один из британских депутатов от консервативной партии Джейкоб Рис-Могг заявил, что такое заявление Урсулы фон дер Ляйен очень неразумное, неправильное и совсем недипломатичное.

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