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Украинские пользователи сети Twitter (заблокирована на территории РФ) подвергли критике фотографию, опубликованную экс-депутатом Верховной Рады Украины, лидера Радикальной партии Олега Ляшко. В своем аккаунте вышеупомянутой социальной сети Олег Ляшко опубликовал фотографию, на которой он позирует в форме вооруженных сил Украины с автоматом в руках. Под своим снимком Ляшко оставил комментарий, согласно которому 3 декабря 2022 года он отмечает свой 50-летний юбилей.

Так пользователь под ником @DidBanzai посоветовал Олегу Ляшко измазать форму грязью и в карманы положить пару магазинов, ведь на такое фото никто «не поведется». Комментатор с ником @AlekOlena2302 написала, что ему просто было нужно пропиарится, поэтому уже ничем не гнушается.

«Такой чистенький, такой “напомаженный” просто зайка. Видно, что по лесу восемь месяцев бегал и в окопах ночевал», посмеялась над экс-депутатом @OlgaM81922539. Еще один пользователь написал, что на Олеге Ляшко форма смотрится, как «седло на корове», поэтому он посоветовал Олегу снять военную форму и не позорится.

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