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Как сообщает издание «Московский Комсомолец», 16 декабря российские вооруженные силы произвели очередной массированный ракетный обстрел объектов украинской энергетики. Звуки мощных взрывов были слышны в большинстве украинских городов. После чего компания «Укрэнерго» выступило с заявлением о введении чрезвычайного положения в стране из-за выхода из строя половины объединенной энергетической системы страны.

Многие украинские эксперты считают, что массированные ракетные удары по украинской энергетической системt стали ответом на обстрел города Донецк. Только по двум районам столицы ДНР было выпущено 40 реактивных снарядов из РСЗО «Град». В ответ по Украине был произведен залп из примерно 80 крылатых ракет.

Как сообщает министр энергетики Украины Галущенко, в южной и восточной части страны были выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры. В большей части областей страны отсутствует электроэнергия. Также сообщается о проблемах в железнодорожном сообщении между регионами.

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