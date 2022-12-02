Согласно сообщению телеканала «Россия 24», во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным один из участников вынужден был прервать эфир, чтобы эвакуироваться.

Бывший боец батальона ополченцев Донецкой Народной Республики Вадим Серик во время проведения онлайн-встречи с Владимиром Путиным в срочном порядке эвакуировался из здания в бомбоубежище. Сообщается, что в тот момент по Донецку украинская сторона вела активный огонь.

В 16:50 по московскому времени вооруженными силами Украины был открыт огонь из «Града» по Ворошиловскому и Киевскому районах города Донецк. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины.

Сообщается, что перед тем, как Вадиму Серику пришлось выйти из эфира для эвакуации, он успел пообщаться с президентом России. Вадим выдвинул предложение о создании специального центра реабилитации раненных солдат в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин поддержал идею Серика.