Согласно исследованиям ученых, у человека имеется, как минимум, 155 генов, которые отсутствуют у приматов. Речь идет именно о спонтанно возникающих генов из некодирующих фрагментов ДНК. Их принято называть «безродными» или генами de novo. Долгий период ученые не знали, для чего в человеческой ДНК необходимы данные участки генома, поэтому многие специалисты считали их «мусорными».

Совместными усилиями ирландских специалистов из Тринити Колледжа Дублина и греческих ученых Исследовательского центра биомедицинских наук имени Александра Флеминга, было обнаружено, что после того, как произошло отделение человека от общего предка с обезьянами, которое предположительно случилось около 6 млн лет тому назад, в геноме человека все время появлялись гены de novo.

Научная работа исследователей была опубликована в издании Cell Reports, согласно которой у человека было обнаружено 155 генов de novo. Причем двое из них являются уникальными, а вот другие «безродные» гены все же берут свое начало у истоков с общим предком.