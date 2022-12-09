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Российские ВС ликвидировали три реактивных системы залпового огня “Град” под Красным Лиманом, сообщил в ходе очередного брифинга для СМИ официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что наступление ВС РФ на Лиманском направлении продолжается. Российские войска не только уверенно продвигаются вперед, но и пресекают любые попытки Киева перейти в контратаку.

Так. лишь за минувшие сутки ВС РФ уничтожили четыре пикапа, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, две БМП и около 50 боевиков ВСУ. И это не считая упомянутых выше ракетных установок “Град”, которые нацисты использовали для обстрела позиций российской армии.

Напомним, что ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявлял, что боевые действия за Донбасс выходят на финишную прямую.

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