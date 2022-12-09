Установление контроля по линии Угледар-Соледар, а также освобождение Артемовска приведут к окончательной победе ВС РФ на Донбассе, рассказал сайту “Украина.ру” военный историк Юрий Кнутов. По его мнению, боевые действия в регионе вышли на финишную прямую.

Эксперт пояснил, что Артемовск сейчас практически полностью находится в окружении, штаб украинского гарнизона уже скорее всего покинул город, оставив боевиков “биться до последнего”. Теперь остается взять под контроль коммуникации на линии между Угледаром и Соледаром, после чего разгромить подразделения ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.

По мнению Кнутова, это будет несложно, так как самые боеспособные части Киев бросил на Артемовск, намереваясь идти ва-банк. Но это не помогло, оборона Бахмута доживает последние дни, максимум недели. После его освобождения командование ВСУ попытается усилить подразделения в Краматорске и Славянске, но в качестве подкрепления придут уже не боеспособные отряды, а мобилизованные резервисты, обученные лишь держать в руках оружие.