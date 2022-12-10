Три иностранных наемника, которые погибли в ходе боевых действий на Украине, были отправлены в свои страны грузом 200. Сообщается, что два наемника, воевавших на стороне вооруженных сил Украины, Януш Шеремет и Кшиштов Тайфель были поляками, а один погибший наемник, Клейтон Хайтауэр, был гражданином Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает издание «Военное обозрение», иностранные наемники, которые едут воевать на стороне вооруженных сил Украины, неоднократно заявляли о том, что собираются устроить «сафари на русских». Однако иностранцы не просто не могут осуществить свою задумку, а сами возвращаются на родину в качестве трехсотых и даже двухсотых. Сообщается, что иностранцы, желающие воевать на стороне ВСУ, прибывают в зону СВО в составе «Интернационального легиона», который был создан президентом Украины. Отмечается, что желающие воевать против РФ могут заехать на территорию Украины без оформления визы.

Стоит отметить, что многие наемники, прибывшие из Польши, участвуют в боевых действиях на Украине без разрешения своего правительства. Именно поэтому возвращение на родину для них может закончится тюремным заключением, сроком до пяти лет.