Издание Time опубликовало материал, в котором журналисты попытались разобраться во всех тонкостях взаимоотношений между странами Европейского союза, США и Украины. Обозреватель издания написал, что шансы на победу у Киевского режима в юго-восточной части страны минимальные. По мнению журналиста, Крым, вместе с южными и восточными областями Украины останутся в составе России.

Журналист издания Time отмечает, что лидеры западных стран начали уставать от затянувшегося украинского кризиса. В подтверждение этому можно привести тот факт, что Вашингтон предложил президенту Украины ставить «более реальные цели», а также неготовность обеспечивать поддержку Украины в военном и финансовом плане некоторыми европейскими странами.

Также западные лидеры выразили реальную обеспокоенность возможной ядерной войной, в случае прямого вмешательства НАТО в конфликт на территории Украины, и значительным подорожанием энергетических ресурсов в Европе.