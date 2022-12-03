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Издание Time опубликовало материал, в котором журналисты попытались разобраться во всех тонкостях взаимоотношений между странами Европейского союза, США и Украины. Обозреватель издания написал, что шансы на победу у Киевского режима в юго-восточной части страны минимальные. По мнению журналиста, Крым, вместе с южными и восточными областями Украины останутся в составе России.

Журналист издания Time отмечает, что лидеры западных стран начали уставать от затянувшегося украинского кризиса. В подтверждение этому можно привести тот факт, что Вашингтон предложил президенту Украины ставить «более реальные цели», а также неготовность обеспечивать поддержку Украины в военном и финансовом плане некоторыми европейскими странами.

Также западные лидеры выразили реальную обеспокоенность возможной ядерной войной, в случае прямого вмешательства НАТО в конфликт на территории Украины, и значительным подорожанием энергетических ресурсов в Европе.

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