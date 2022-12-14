Как сообщает «Газета.ru», группа ученых из Университета Аделаиды, который находится в Австралии, обнаружили у самок змей двойной клитор. Их исследование было опубликовано на страницах журнала Proceedings of the Royal Society B.

В рамках данного исследования ученые препарировали несколько образцов змей, которые находились в коллекции Мичиганского университета. Биологам удалось обнаружить двойной клитор, который называется гемиклитором, в нижней части хвоста змеи. Также клитор был обнаружен и при помощи КТ. В отличии от гениталий змей-самцов гемиклитор не имеет шипов, которые помогают самцам во время спаривания, и состоит он из чувствительных нервов и эректильной ткани.

Клитор был обнаружен у таких видов змей, как мексиканский щитомордник, обыкновенная гадюка, коричневая гадюка Ингрэм, ковровый питон и гватемальская молочная гадюка. Ученые сообщают, что размер клитора у разных видов змей отличается. Так у самок мексиканского щитомордника он самый большой, а вот у коричневой гадюки Ингрэма он самый маленький.