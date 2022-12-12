Как сообщается в материале журнала The Atlantic, военно-политическое руководство США опасается, что Китай может установить военно-технологическое господство во всем мире. В таком случает, по мнению авторов статьи, Китай быстро обойдет США. По этой причине официальному Вашингтону необходимо срочно принимать меры, чтобы не допустить новой войны.

Отмечается, что программа по восстановлению высокотехнологического превосходства вооруженных сил США началась еще шесть лет тому назад. Еще тогда руководство страны задумывалось над тем, что Америка рискует потерять позицию лидера в мире.

Авторы материала отмечают, что сейчас китайская армия находится в состоянии активного наращивания своей мощи, тогда как вооруженные силы США отстают в этом плане. Военные эксперты из Поднебесной на протяжение последних тридцати лет активно изучали способы ведения боевых действий армией США для того, чтобы выработать стратегию развития своей Народно-освободительной армии.

Генерал Марк Милли также заявил, что Китай каждый день усердно трудится над увеличением свой военной мощи, чтобы как можно быстрее сократить разрыв с ВС США. Авторы статьи отмечают, что США необходимо использовать новые стратегии и технологии для ведения войны, чтобы противник, оценив все возможные риски, сразу же отказался от ведения боевых действия с американской армией.