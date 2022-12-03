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Как сообщает ФАН, сын предыдущего президента США Дональда Трампа выступил с заявлением о необходимости прекратить оказание любой финансовой помощи Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский каждый раз заявляет, что он выступает за демократию и свободу, однако на практике решил запретить в своей стране Украинскую православную церковь.

Соответствующий призыв о прекращении финансовой помощи Украине от США был опубликован в одной из социальных сетей сына экс-президента США. Своим решение о запрете одной из церквей на территории Украины, Зеленский нарушает принцип свободы вероисповедания в своей стране.

Трамп-младший уверен, что нельзя финансово поддерживать лидера страны, который закрывает глаза на религиозные гонения в своей стране и ничего не делает для защиты конституционных прав своего населения. По его словам, в Украине продолжаются нападения на прихожан и священнослужителей неугодной для власти Украинской православной церкви (Московского патриархата).

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