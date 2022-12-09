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Как сообщает «Московский Комсомолец», Игорю Татуру, занимающему должность главы Росреестра Чувашии, пришлось принести свои извинения преподавателю географии за слежку, которую устроил его сын.

Сообщается, что примерно полгода назад сын Татура ехал на своем личном автомобиле со своим другом вслед за учителем географии и нецензурно высказывался в адрес преподавателя. Все это было снято на видео, а затем опубликовано в Сети.

По словам Игоря Татура, ему пришлось очень строго пообщаться со своим сыном, так как для их семьи этот инцидент стал настоящей неожиданностью. Чиновник признался, что сложившаяся ситуация выглядит очень «нездорово», так как он всегда старался воспитывать в сыне уважение к другим людям.

Игорь Татур заявил, что после общения с сыном, последний принес свои извинения преподавателю географии. Чиновник также добавил, что и он написал преподавателю извинения за своего сына.

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