19 декабря в день памяти Святого Николая Чудотворца по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, в храмах и монастырях Казанской и Чистопольской епархий священнослужители прочитали молитвы за тех, кто находится в местах лишения свободы за совершенные преступления.

В Казанской епархии ежегодно 19 декабря ежегодно проводится благотворительное мероприятие «День милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах находящимся». Цель данной благотворительной акции – привлечение внимания к проблемам осужденных а также помощь им в поиске праведного пути.

Руководитель отдела тюремного служения Казанской епархии, благочинный тюремных храмов иерей Евгений Гаврилкин в день Святого Николая посетил медицинское учреждение для осужденных при исправительной колонии номер 2.

По словам иерея Евгения Гаврилкина, благотворительное мероприятие проводится в день памяти святителя Николая. И «сегодня мы призываем его в помощь, и сами стараемся помочь тем, кто оказался в неволе», – отметил иерей.

Осужденные, которые пребывают на лечении в медучреждении, было передано несколько ящиков фруктов в качестве поздравления с праздником – Днем памяти Николая Чудотворца.