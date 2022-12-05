Официальные лица США готовы выступить посредником в сделках со своими союзниками, по итогам которых Киеву не придется ждать завершения заводского производства обещанных комплексов ПВО NASAMS. Об этом сообщает американское военное издание Defense One. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Генеральный директор военной корпорации Raytheon Technologies Грег Хейс заявил, что официальные лица США включились в работу над тем, чтобы заключить сделку со странами НАТО и союзниками на Ближнем Востоке об отправке некоторых из их состоящих на вооружении ЗРК NASAMS в Украину. По мнению Хейса (главы компании-производителя NASAMS), это позволит Украине «избежать двухлетнего ожидания новых систем с завода Raytheon».

«Министерство обороны США попытается добиться соглашений, по условиям которых мы возьмем часть поставленных нами систем из ближневосточных стран, которые являются нашими союзниками, и еще часть у наших союзников по НАТО в Европе, и попробуем переправить их в Украину в начале следующего года. Со своей стороны, мы обеспечим в течение следующих двух лет эти страны заново изготовленными комплексами», – сказал Хейс, не упоминая конкретные страны.

По данным Forecast International, ЗРК NASAMS в настоящее время эксплуатируется пятью странами-членами НАТО – Венгрией, Литвой, Нидерландами, Норвегией и Испанией, а также Оманом и Катаром на Ближнем Востоке. Кроме того, Австралия, Чили, Финляндия и Индонезия также закупили и используют эту систему в своих вооруженных силах.

Хейс выступил вскоре после того, как армия США заключила с Raytheon контракт общей стоимостью в 1,2 миллиарда долларов на выпуск оставшихся шести зенитно-ракетных комплексов NASAMS из восьми, обещанных администрацией Байдена. «На выполнение этого контракта у нас уйдет целых два года, и волшебного ящика, который позволит нам извлечь их готовыми немедленно, к сожалению, нет», – сказал Хейс.

В свою очередь, Пентагон подтвердил, что «вместе с отраслевыми партнерами будет работать над сокращением 24-месячного производственного цикла, связанного с производством и поставкой NASAMS», но в заявлении его представителя не упоминался вариант с союзниками по передаче Украине их ЗРК.

Ранее в августе Пентагон заключил с Raytheon контракт на поставку первых двух батарей NASAMS. По словам Хейса, компания в тот период смогла выпустить и поставить ЗРК в течение шести недель, потому что у нее «было много запасных частей, а также потому, что Даг Буш, главный закупщик оружия для армии, помог ускорить процесс».

По словам официальных лиц США, с тех пор, как NASAMS прибыло в Украину, оно «добилось отличных результатов в борьбе с российскими ракетами». Но Хейс отметил, что поиск большего количества NASAMS – это только часть задачи. «Основная проблема на самом деле заключается не в этом, а в обучении достаточного количества украинцев тому, как использовать эти системы», – сказал он.

По его словам, нынешние украинские экипажи были обучены Норвегией, которая разработала NASAMS совместно с Соединенными Штатами. «Нам придется обучить еще пару сотен человек, прежде чем мы сможем эффективно развернуть эти системы», – пояснил Хейс. Он также добавил, что стандартное обучение работе с системой занимает около шести месяцев.

Произведенное ранее обучение для украинцев было сокращено до 60 дней, поскольку инструкторы в основном лишь освещали, как именно управлять с системой. За рамками обучения остались работы по ее техническому обслуживанию и ремонту. «В какой-то момент нам все равно нужно будет обучить этих парней тому, как поддерживать эти системы, потому что иначе они станут быстро выходить из строя», – отметил Хейс.

Он также напомнил: из поставленных США для Украины вооружений «NASAMS – это первая крупная система, которая потребует долгосрочной поддержки». В то время как противотанковые ракеты Javelin и запускаемые с плеча ракеты Singer являются по сути «расходным материалом» и не требуют длительного обслуживания, пусковые установки NASAMS в какой-то момент необходимо будет капитально отремонтировать. А поскольку американские силы или подрядчики не могут работать непосредственно в Украине, системы придется отправлять в другие страны Европы для капитального ремонта.