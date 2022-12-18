Разведка США во время очередного массированного удара ВС РФ по инфраструктурным объектам Украины внезапно сыграла роль союзника России, сообщает издание “Московский комсомолец”.

В российских ВС ранее сообщили, что основными целями атаки на этот раз были средства противовоздушной обороны Украины. Именно для их обнаружения РФ и воспользовалась “помощью” Соединенных Штатов.

Авторы публикации пояснили, что американская разведка постоянно отслеживает действия РФ и полученные данные передает Украине. ВСУ, которые не в состоянии держать зенитно-ракетные комплексы включенными постоянно, задействуют их только во время приближения российских ракет. На этот раз они делали абсолютно то же самое, но с одним важным отличием.

Вместо ракет российские бомбардировщики выпустили ложные цели, которые и сбила украинская ПВО. Одновременно с этим она выдала расположение всех ЗРК, которые уничтожили противорадиолокационные ракеты Х-31П и Х-59.

Отмечается, что украинская сторона хотя и не подтвердила атаку на свои комплексы ПВО, но все же сообщила о ракетах, охотящихся именно на ЗРК. Таким образом американская разведка невольно выступила союзником ВС РФ.

По мнению авторов, удары по украинской ПВО вряд ли были случайными. Не исключено, что российские ВС готовят крупную наступательную операцию и “расчищают” воздушное пространство для авиации.