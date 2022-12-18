ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пытаясь отражать российские ракеты во время атаки 16 декабря, украинская противовоздушная оборона лишь навредила гражданским объектам страны, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что расчеты ПВО действовали настолько непрофессионально, что вместе крылатых ракет попадали по наземным объектам гражданской инфраструктуры и по жилым домам. Разумеется, руководство Украины и командование ВСУ списали собственные промахи на РФ, как они делают с самого начала боевых действий.

Напомним, что 16 ноября российские ВС нанесли очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины. Это привело к аварийным отключениям электроэнергии во многих городах страны. В “Укрэнерго” заявили, что 50 процентов мощностей выведены из строя и заменить их не представляется возможным.

Вам может понравиться

Подписчикам TikTok- блогера bigharryuk не понравились его «вампирские» виниры

Как сообщает портал Lenta.ru, TikTok-блогер продемонстрировал подписчикам свои зубы после установки «вампирских» виниров. Однако 26-тысячная аудитория блогера не оценила старания своего кумира, охарактеризовав его новые зубы фразой «стащил вставную челюсть

Антонов объяснил, почему ВС РФ все еще не прекратили обстрелы Донецка украинскими боевиками

Уничтожить мощные укрепрайоны ВСУ под Донецком и тем самым быстро прекратить обстрелы столицы ДНР не так просто, как может показаться, рассказал порталу “Царьград” советник главы республики Ростислав Антонов. Он пояснил,

Арестович: Украина вряд ли получит от Запада дальнобойные ракеты

Первое, что должен сделать украинский военно-промышленный комплекс после завершения боевых действий на Украине – начать разрабатывать дальнобойные ракеты. Ситуацию, в которой у РФ имеются боезаряды с дальностью до 2000 километров,