Пытаясь отражать российские ракеты во время атаки 16 декабря, украинская противовоздушная оборона лишь навредила гражданским объектам страны, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что расчеты ПВО действовали настолько непрофессионально, что вместе крылатых ракет попадали по наземным объектам гражданской инфраструктуры и по жилым домам. Разумеется, руководство Украины и командование ВСУ списали собственные промахи на РФ, как они делают с самого начала боевых действий.

Напомним, что 16 ноября российские ВС нанесли очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины. Это привело к аварийным отключениям электроэнергии во многих городах страны. В “Укрэнерго” заявили, что 50 процентов мощностей выведены из строя и заменить их не представляется возможным.