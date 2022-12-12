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Специалисты из Томского политехнического университета провели совместную работу с учеными из-за рубежа. Им удалось создать а также протестировать «эффект оптической невидимости». Свое научное исследование специалисты опубликовали в научном издании Nanomaterials.

Оптическая невидимость представляет собой электромагнитную волну, которая попадает на объект. После прохождения через объект электромагнитная волна должна сохранять такие свойства, как амплитуда и фаза. Однако из-за дифракционных эффектов, рассеяния волн и эффекта рефракции это является невозможным.

По словам профессора электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Игоря Минина, специалистам удалось исследовать подход диэлектрической структуры из набора элементарных «ячеек», размер которых значительно меньше длины волны. По итогу поле в теневой части структуры почти полностью совпадает с падающим полем. Простыми словами – электромагнитная волна перестает «видеть» скрытый металлический объект.

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