В издании Metro опубликован материал, в котором специалисты рассказали о способах оценки отношений после измены. По словам консультанта Даниэлы Хехт, измена является самым болезненным и негативным событием в отношениях двух людей. Однако, по ее словам, прежде чем резко расстаться, необходимо взвесить все «за» и «против».

По мнению Хахт, прежде чем поставить точку, необходимо паре выйти на конструктивный диалог, обсудить отношения и причины, почему это произошло. В первую очередь, необходимо вспомнить, изменялось ли поведение партнера в последнее время, возникали ли проблемы с взаимопониманием. И если происходили конфликтные ситуации внутри пары, то каким образом находилось решение.

Тренер по вопросам отношений Брайони Лео считает, что главное для каждого из партнеров ответить в душе на вопрос: сможете ли вы по настоящему простить измену и попытаться наладить отношения с партнером? По словам тренера, паре рекомендовано посетить парную психотерапию, если партнеры не в состоянии найти пути решения самостоятельно.