Как сообщает издание «Свободная пресса», официальные лидеры киевского режима обратились с заявлением к коллективному Западу о предоставлении им новых зенитно-ракетных комплексов, которые должны защитить важные инфраструктурные объекты Украины от российских ракетных атак.

Для того, чтобы западные страны более активно поставляли свои системы ПВО в Украину, киевский режим решил пойти на хитрость. Они заявили, что на складах ВС РФ осталось менее 20% ее современных крылатых ракет. По этой причине, как уверяют киевские власти, поставки достаточного количества систем ПВО сможет полностью защитить Украину от угрозы с воздуха.

Однако напомним, что недавно американский институт по изучению военных конфликтов (ISW) заявлял, что у вооруженных сил Российской Федерации осталось ракет для одного массированного удара. Поэтому, по мнению ISW, после 15 ноября Россия не сможет наносить массированные ракетные удары. Но, как показала, практика это не соответствует действительности.