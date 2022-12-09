Как сообщают РИА Новости, Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сделал заявление о том, что сотрудниками службы безопасности Украины во время проведения обыска в Красногорском Золотоношском женском монастыре УПЦ был подброшен флаг Новороссии в качестве «улики». Отмечается, что монахини в данном монастыре находятся в преклонном возрасте. Средний возраст составляет 70 лет.

Отмечается, что сотрудниками СБУ были проведены обыски в Красногорском Золотоношском женском монастыре УПЦ 7 декабря. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.

Митрополит Феодосий отметил, что «когда Господь желает наказать человека, то отнимает у него разум». Он отметил, что эти слова касаются тех, кто решил проводить обыск в Красногорском Золотоношском женском монастыре Черкасской области. И когда в «самом сердце Украины» во время обысков в женском монастыре были подброшены «улики», то «вы выставляете себя посмешищем перед всей страной».