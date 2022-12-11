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Российские ВС обязательно одержат победу в специальной военной операции. Мало того, существует пять факторов, которые позволят это сделать в ближайшее время, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Первым из таких факторов он назвал превосходство в артиллерии. Напомним, что именно благодаря тактике огневого вала, о которой ранее рассказали журналисты швейцарского ТВ, российские войска успешно уничтожают позиции ВСУ в Артемовске.

Второй фактор – явное превосходство в авиации, которая может обеспечивать прикрытие наступающих подразделений ВС РФ, а также уничтожать пытающегося контратаковать противника.

Россия имеет преимущество и в количестве танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и прочей техники, организовать эффективную атаку без которых просто невозможно. Это третий фактор, который обеспечит РФ скорую победу.

Четвертым является достижение паритета в численности личного состава после частичной мобилизации, а пятым – отличная боевая подготовка военнослужащих. Если Киев отправляет на фронт резервистов, не умеющих толком держать автомат, то ВС РФ комплектуются опытными и грамотными бойцами.

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