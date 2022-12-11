Превосходство ВС РФ в артиллерии под Артемовском привело к катастрофической ситуации для украинских войск, пишет швейцарский телеканал SRF News.

Военные корреспонденты, работающие в зоне боевых действий, рассказали, что ВС РФ используют тактику огненного вала, громят позиции ВСУ, нанося практически непрекращающиеся артиллерийские удары. На боевиков украинской армии обрушиваются сотни снарядов и противостоять этим атакам они просто не в состоянии, передает портал “Военное дело”.

Также корреспонденты взяли интервью у военного врача ВСУ, который рассказал о непрекращающемся потоке раненых бойцов. Не менее 90 процентов боевиков получают ранения в результате попадания осколков, что подтверждает успешную работу российской артиллерии.

Кроме того, подразделения ВСУ иногда оказываются и под “дружественным огнем” собственных артиллерийских расчетов. Это, по мнению военкоров, является результатом потерь опытных бойцов и и их замены на необстрелянный мобилизованный резерв.