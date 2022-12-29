Чешский портал Seznam zprávy со ссылкой на военных экспертов США и НАТО рассказал, что спецоперация на Украине позволила всем сторонам конфликта проверить, насколько их доктрины и стратегии отвечают современным реалиям. Авторы публикации отметили также, что СВО полностью изменила все представления о вооруженных противостояниях.

Так, американский эксперт Роб Ли пояснил, что эффективность боевой техники и вооружения зависит не столько от ее характеристик, плюсов и минусов, а от того, каким именно образом ее применяют.

Авторы отмечают, что Ли абсолютно прав. Артиллерия, которую в США давно считали бесполезной для современных боевых действий, продемонстрировала высокую эффективность на Украине. В сочетании с беспилотными аппаратами она превратилась в грозное высокоточное оружие, которое способно решать практически любые боевые задачи.

Беспилотники можно выделить и отдельно, так как они выполняют множество различных функций – ведут разведку, корректируют огонь артиллерийских подразделений, сами наносят удары. Так, РФ задействовала целые рои дронов-камикадзе, которые успешно уничтожают военные цели и энергетическую инфраструктуру противника.

Еще один вид вооружения, который эксперты давно списали – это танки. С начала СВО они действительно не показывали высокой эффективности. Однако когда ВС РФ изменили тактику их применения, все резко изменилось. И сейчас эти боевые машины являются одним из наиболее эффективных видов вооружений.