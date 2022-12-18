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О том, что планируется создание искусственной матки для выращивания детей вне утробы человека уже давно ведутся разговоры. Еще в 2021 году учеными были проведены соответствующие опыты на мышах. Причем данные испытания завершились успешно. И сегодня ученые публично заявляют о том, что могут вырастить человеческий эмбрион. Соответствующий материал был опубликован в научном издании Science and Stuff.

В издании сообщается, что учеными был представлен проект инкубатора, который получил название EctoLife. Таким образом, по утверждению специалистов, появилась возможность победить «глобальный кризис рождаемости».

По словам автора проекта Хашема Аль-Гайли, данный процесс полностью заменит естественные роды. Согласно данным ВОЗ, бесплодие диагностируется у 15% супружеских пар по всему миру. Эксперты утверждают, что общий коэффициент рождаемости за последние 70 лет снизился на целых 50 пунктов. Причем причиной снижения рождаемости являются не только биологические причины, но и рост уровня образования и высокая стоимость содержания детей.

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