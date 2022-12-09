Фотограф из Самары Арсений Котов выложил в Сеть серию фотографий предприятия «Азовсталь» после ведения боевых действий в Мариуполе. Стоит отметить, что завод «Азовсталь» начал свою работу еще в 1933 году. Он расположен на внушительной площади – около 11 тысяч квадратных километров. Для удобства перемещения по его территории были построены специальные пути.

«Азовсталь» имеет под собой подземелья, состоящие из пяти уровней. Под предприятием расположено около 30 бомбоубежищ, рассчитанных даже на выдержку ядерного удара.

С момента начала специальной военной операции на Украине в «Азовстали» закрепились украинские подразделения и националистические батальоны. Осада предприятия началась с 18 марта 2022 года и продолжалась вплоть до 17 мая 2022 года.

По словам фотографа, на данный момент власти ДНР не пускают журналистов на территорию «Азовстали», так как некоторые участки до сих пор не разминированы. По заявлению властей ДНР, разрушенные помещения завода будут снесены. На месте завода планируется постройка жилого квартала, парковой зоны или же технопарка.