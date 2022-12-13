ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В эти выходные в Таиланде прошли торжественные мероприятия, которые были посвящены прибытию в страну 10 миллионов туристов с начала текущего года. Праздничные мероприятия по случаю этого события были организованы в 7 аэропортах страны. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Как указано в материале издания, праздничные мероприятия прошли в таких аэропортах, как Бангкок, Пхукет, Паттайи, Утапао, Чиангмая, Саму и остров Краби. Торжественные мероприятия были организованы представителями министерства туризма и спорта Таиланда. Возрождение туризма в этом году прошло контрастом на фоне двухлетнего спада в отрасли, который был спровоцирован пандемией коронавируса.

Туристическая отрасль является важной составляющей экономического сектора страны. По этой причине все праздничные мероприятия в аэропортах были отмечены присутствием высокопоставленных чиновников страны. Причем премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча лично встретил в аэропорту Бангкока двух туристов, которые прибыли в страну из Эр-Рияда, чтобы вручить им сертификаты на сумму 200 тыс. бат (примерно 360 тыс. рублей) как 10-миллионным туристам.

Вам может понравиться

Появилось видео применения обновленной РСЗО «Торнадо-Г» по позициям ВСУ

В Telegram-канале «РИА Новости» было опубликовано видео, на кадрах которого можно увидеть боевую работу обновленной реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении. На кадрах, которые были

ВСУ за сутки уже трижды обстреляли Донецк

Украинские националисты сегодня, 11 декабря, уже третий раз нанесли удары по городу Донецк. Соответствующую информацию сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня. Сообщается,

Леонков: Запад задерживает окончание СВО на Украине на 4 месяца

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российская армия накапливает силы, чтобы начать активные военные действия с наступления морозов в зоне проведения СВО на Украине. Украинская сторона тоже ожидает наступления заморозков