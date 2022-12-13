В эти выходные в Таиланде прошли торжественные мероприятия, которые были посвящены прибытию в страну 10 миллионов туристов с начала текущего года. Праздничные мероприятия по случаю этого события были организованы в 7 аэропортах страны. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Как указано в материале издания, праздничные мероприятия прошли в таких аэропортах, как Бангкок, Пхукет, Паттайи, Утапао, Чиангмая, Саму и остров Краби. Торжественные мероприятия были организованы представителями министерства туризма и спорта Таиланда. Возрождение туризма в этом году прошло контрастом на фоне двухлетнего спада в отрасли, который был спровоцирован пандемией коронавируса.

Туристическая отрасль является важной составляющей экономического сектора страны. По этой причине все праздничные мероприятия в аэропортах были отмечены присутствием высокопоставленных чиновников страны. Причем премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча лично встретил в аэропорту Бангкока двух туристов, которые прибыли в страну из Эр-Рияда, чтобы вручить им сертификаты на сумму 200 тыс. бат (примерно 360 тыс. рублей) как 10-миллионным туристам.