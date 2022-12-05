Обнаруженная патрульными полицейскими Молдавии ракета, которая упала неподалеку от границы с Украиной, не является российской, рассказал портал “Русская весна”. Эксперты поясняют, что речь идет о боезаряде зенитно-ракетного комплекса С-300, используемого Киевом в системе противовоздушной обороны.

Ракета упала рядом с городом Бричаны и не разорвалась, что указывает на наличие неполадок. Подобный инцидент уже происходил ранее в польском населенном пункте Пшеводув, но там все было более трагично. После взрыва украинского боезаряда погибло два человека.

Авторы публикации отмечают, что по фотографиям, публикуемым в Сети жителями Бричан, сложно точно определить тип ракеты. Однако скорее всего это разгонный блок от боезаряда ЗРК С-300. Россия запустить его не могла, так как наносила удары по инфраструктуре Украины крылатыми ракетами. Поэтому к украинской ПВО появились новые вопросы.