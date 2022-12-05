В саду рядом с городом Бричень в Молдавии обнаружена неразорвавшаяся ракета, рассказало местное министерство внутренних дел. Отмечается, что “взрывоопасный предмет” нашел наряд полиции, осуществляющий патрулирование.

МВД заявляет, что ракета оказалась на территории Молдовы после обстрела Россией украинской территории. На месте уже работают саперы, которые оцепили район для безопасности местных жителей.

При этом ведомство не сообщает, чья именно ракета упала на молдавскую территорию. Не исключено, что речь идет о боезаряде украинских зенитно-ракетных комплексов, пытавшихся сбить крылатые ракеты ВС РФ. Подобный инцидент ранее уже произошел в Польше, причем он привел к гибели двоих жителей страны.

Напомним, что ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Несколько боезарядов попали по Одесской области, отдельные районы которой остались без света и воды.