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На Лисичанском направлении танкисты второго Армейского корпуса ЛНР атаковали позиции украинских войск, рвущихся на территорию республики со стороны Харьковской области. Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись этого сражения.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что танки нанесли удары по противнику и уничтожили его позиции. Уцелевшие боевики ВСУ были вынуждены отступить, оставив попытки наступления.

Напомним, что Луганская Народная Республика практически полностью освобождена от украинских войск, однако они все же пытаются восстановить контроль над всеми территориями. Так, бои продолжаются у Кременной, где “Отважные” 12 декабря внезапным ударом выбили боевиков противника с передовых позиций, и Сватово, а также на Лисичанском направлении.

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