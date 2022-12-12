Боевики ВСУ были вынуждены спасаться бегством с передовых позиций у Кременной, которые атаковали российские ВС. Подразделения группировки “Отважных” вытеснили противника, заняли его позиции и намерены продолжать уверенное продвижение вперед, рассказал портал “Русская весна”.

Российские военные застали противника врасплох. Они грамотно подготовили наступление, и внезапно вышли к позициям ВСУ. Боевики попытались оказать сопротивление, однако были вынуждены отступить из-за явного превосходства “Отважных”. Это подтверждается видеозаписью, сделанной с беспилотного аппарата.

Напомним, что ранее военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что российские ВС близки к освобождению Артемовска и Марьинки. Установление контроля над этими населенными пунктами позволит им выйти к Славянску и Краматорску.