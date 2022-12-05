Как сообщает РИА Новости, в Сербии одной из наиболее влиятельных государственных структур является БИА или другими словами Агентство по безопасности и информации. Недавно в Сербии был назначен глава БИА. Им стал некий Александр Вулин, который вступая в свою должность, заявил, что Александр Вучич является свободным лидером своего народа, который не позволит иностранным лидерам вмешиваться в суверенную политику страны.

Напомним, что Вулин является неформальным лидером так называемой «русской партии» Сербии. Из всех сербских политиков он отличается наиболее жесткой позицией по отношению к коллективному Западу и выражает лояльность в отношениях с Российской Федерацией.

Все это является частью большой игры сербского президента, который попал в непростую ситуацию. Ведь его страна находится территориально на западе, однако народ исповедует ценности восточных славян. Поэтому Вучичу и приходится лавировать между ультиматумами Запада и своими национальными интересами. Ведь европейские чиновники выдвинули ему список требований для вступления Сербии в состав ЕС. Во-первых, необходимо признать суверенитет Косово. Во-вторых, присоединиться к антироссийским санкциям. Пока Сербия сказала свое громкое «нет» ЕС и НАТО.