Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Калашников Media», российский морской пехотинец с позывным «Рокот», которые принимал участие в боевых действиях по освобождению Мариуполя, рассказал историю, как ему удалось починить автомат АК-74 с помощью напильника и молотка.

Офицер морской пехоты рассказывает, что во время одного из боев в Мариуполе, он со своими бойцами попал под минометные обстрел. Автомат одного из бойцов получил серьезные повреждения из-за осколков. По словам морпеха, предохранитель просто отпал, а крышка ствольной коробки была в значительной степени деформирована. Тем не менее, при помощи молотка удалось вернуть форму ствольной коробке и автомат начал работать без нареканий. Также морпех с позывным «Рокот» рассказал, что поврежденную газовую трубку автомата удалось починить с помощью напильника.

Напомним, что АК-74 был разработан еще в 1970 году Михаилом Калашниковым. Он должен был использовать малоимпульсные патроны 5,45х39 и заменить в советской армии АК и АКМ.