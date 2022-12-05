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Как сообщает издание Pravda.ru, Даниил Безсонов, занимающий должность заместителя министра информации Донецкой Народной Республики, выложил в своем Telegram-канале видео, на котором видно, как четверо вооруженных украинских бойцов ведут в лесопосадку троих своих сослуживцев.

Как уточняет замминистра по информации Донецкой народной республики, момент, попавший на кадры, произошел 4 декабря в районе Артемовского участка фронта. Видео удалось снять на разведывательный беспилотный летательный аппарат российских вооруженных сил.

На кадрах можно увидеть, как несколько украинских военных сопровождают группу своих сослуживцев до лесопосадки. Далее они делятся на две группы, которые встают одна напротив другой. После этого группа вооруженных украинских бойцов открывает огонь по российскому дрону. Других подробностей по данному видео от официальных источников пока не сообщается.

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